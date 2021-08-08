Веснина: на Олимпиаде каждое утро просыпалась с вопросом, хватит ли меня на сегодня

Короткая ссылка
Российская теннисистка Елена Веснина, завоевавшая серебро Олимпиады в Токио в миксте с Асланом Карацевым, призналась, что на Играх выступала через боль.
Веснина: на Олимпиаде каждое утро просыпалась с вопросом, хватит ли меня на сегодня
  • Reuters

«Да, играла Олимпиаду на болеутоляющих. У меня очень сильно болел ахилл, а также впервые в жизни левое плечо. Я до сих пор не могу этой рукой дверь открывать и водить машину. Никому не говорила, но каждое утро просыпалась с вопросом, хватит ли меня на сегодня. Даже и не знаю, где доставала это желание», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.

Ранее Веснина выразила мнение, что российские теннисисты добились невероятного успеха на Играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить