Веснина: на Олимпиаде каждое утро просыпалась с вопросом, хватит ли меня на сегодня

Российская теннисистка Елена Веснина, завоевавшая серебро Олимпиады в Токио в миксте с Асланом Карацевым, призналась, что на Играх выступала через боль.

«Да, играла Олимпиаду на болеутоляющих. У меня очень сильно болел ахилл, а также впервые в жизни левое плечо. Я до сих пор не могу этой рукой дверь открывать и водить машину. Никому не говорила, но каждое утро просыпалась с вопросом, хватит ли меня на сегодня. Даже и не знаю, где доставала это желание», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.

Ранее Веснина выразила мнение, что российские теннисисты добились невероятного успеха на Играх в Токио.