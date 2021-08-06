Веснина считает, что российские теннисисты добились невероятного успеха на Играх в Токио

Серебряный призёр летней Олимпиады в Токио Елена Веснина прокомментировала выступление российских теннисистов на Играх-2020.

«Это невероятный успех российского тенниса. Я бы выделила серебро Карена Хачанова в мужской одиночке. То, что совершил Карен, — это настоящий подвиг. Мы им гордимся. И наш финал в миксте — это тоже невероятное достижение. Конечно, когда мы шли от матча к матчу и приближались к финалу, это было что-то невероятное. Это невероятный успех и праздник тенниса», — приводит слова Весниной РИА Новости.

Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт по виду спорта на Олимпиаде в Токио, завоевав два серебра и золото. Веснина с Асланом Карацевым стала серебряным призёром Игр в миксте.

Ранее Веснина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Токио без флага и гимна.