Веснина о запрете флага и гимна России на Играх: никто не забудет, из какой ты страны

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Токио без флага и гимна.

«Без гимна было непросто и непривычно, но у нас такая форма — казалось, что флаг у меня на спине. Да, гимна не было, но зато послушали Чайковского. Это что-то большее — никто никогда не забудет, из какой ты страны. Сильнее всего эти политические войны бьют по тем, кто вообще этого не заслужил, — по тренерам, родителям», — цитирует Веснину ТАСС.

Веснина в паре с Асланом Карацевым стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в миксте.

Ранее Веснина призналась, что ей не хватало болельщиков на Олимпиаде.