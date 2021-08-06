Веснина о запрете флага и гимна России на Играх: никто не забудет, из какой ты страны

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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Токио без флага и гимна.
Веснина о запрете флага и гимна России на Играх: никто не забудет, из какой ты страны
  • Reuters

«Без гимна было непросто и непривычно, но у нас такая форма — казалось, что флаг у меня на спине. Да, гимна не было, но зато послушали Чайковского. Это что-то большее — никто никогда не забудет, из какой ты страны. Сильнее всего эти политические войны бьют по тем, кто вообще этого не заслужил, — по тренерам, родителям», — цитирует Веснину ТАСС.

Веснина в паре с Асланом Карацевым стала серебряным призёром Олимпиады в Токио в миксте.

Ранее Веснина призналась, что ей не хватало болельщиков на Олимпиаде.

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