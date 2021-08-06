Теннисистка Веснина призналась, что ей не хватало болельщиков на Олимпиаде

Российская теннисистка Елена Веснина сожалеет, что олимпийский турнир по теннису в Токио прошёл без зрителей.

«У меня уже был опыт выступления без зрителей, но было немного обидно. Для меня это был очень важный турнир, ради которого я вернулась, поэтому мне не хватало аплодисментов, криков, боления — мы ведь всё равно играем для зрителей. Понимали, что за нами страна, за нами следят, но безумно жалко, что Олимпиада без зрителей», — цитирует Веснину ТАСС.

По её словам, в Рио-де-Жанейро ей было очень приятно, когда болельщики могли помочь вытащить сложнейший матч.

«В Токио ты видишь прекрасный розыгрыш и слышишь всего три хлопка — конечно, это было странно», — добавила 35-летняя уроженка Львова.

Веснина на Олимпийских играх выступала в одиночном разряде, в женском парном разряде с Вероникой Кудерметовой и в миксте с Асланом Карацевым. В женском парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу, а в смешанном парном разряде Веснина и Карацев стали вторыми.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями от завоевания золотой медали Олимпийских игр в Токио в миксте в паре с Андреем Рублёвым.