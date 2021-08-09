Белорусская легкоатлетка Тимановская продаст медаль на аукционе

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена продать на eBay свою серебряную медаль Европейских игр в Минске.

Начальная стоимость товара, размещённого на сайте, составляет $5 тыс.

Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 м на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году.

В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанции 100 и 200 м, но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Кристину в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение, заявив, что руководство пытается за счёт спортсменов исправить свою некачественную работу.

Ранее сообщалось, что двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ-2020 из-за ситуации с Тимановской.