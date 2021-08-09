Белорусская легкоатлетка Тимановская продаст медаль на аукционе

Короткая ссылка
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская намерена продать на eBay свою серебряную медаль Европейских игр в Минске.
Белорусская легкоатлетка Тимановская продаст медаль на аукционе
  • Reuters

Начальная стоимость товара, размещённого на сайте, составляет $5 тыс.

Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 м на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году.

В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанции 100 и 200 м, но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Кристину в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение, заявив, что руководство пытается за счёт спортсменов исправить свою некачественную работу.

Ранее сообщалось, что двух белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ-2020 из-за ситуации с Тимановской.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить