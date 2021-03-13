«Нам нужно выбирать другую композицию»: что известно о запрете CAS на использование «Катюши» сборной России на ОИ

В случае побед на Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены не услышат «Катюшу». По данным СМИ, Спортивный арбитражный суд посчитал, что эта песня имеет слишком прочную ассоциацию со страной, а потому не может использоваться на церемониях награждения. Олимпийский комитет России намерен предложить другую композицию, однако ещё не определился с выбором.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил олимпийской сборной России использовать в качестве своего гимна песню «Катюша». Об этом сообщило издание Insidethegames после ответа ведомства на соответствующий запрос. Вопрос о том, какая композиция будет звучать в случае победы отечественных спортсменов на Олимпийских играх в 2021 и 2022 годах, пока остаётся открытым.

Государственный гимн России для этих целей использоваться не может. Ранее CAS утвердил санкции в связи с лишением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года должны выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира в нейтральном статусе, без использования своих национальных символов — флага и гимна.

CAS при этом не конкретизировал, какую именно символику российские спортсмены всё-таки могут использовать, позволив спортивным организациям, подписавшим Всемирный антидопинговый кодекс, самим решать этот вопрос.

Олимпийский комитет России (ОКР), руководствуясь рекомендацией комиссии спортсменов, направил в МОК предложение заменить российский гимн на популярную и известную в мире песню «Катюша». Однако CAS посчитал, что эта композиция имеет слишком прочную ассоциацию с Россией и поэтому не может быть использована в качестве музыкального сопровождения.

«Государственный гимн России (или любой другой гимн, связанный с Россией) не должен официально звучать или исполняться на любом официальном объекте или другой территории, контролируемой подписантом или назначенным им организатором (включая, без ограничений, церемонии награждения и церемонии открытия и закрытия). Комиссия CAS считает, что формулировка «любой гимн, имеющий отношение к России» распространяется на любые песни, ассоциирующиеся с Россией или отсылающие к ней, в число которых входит и «Катюша», — заявили в CAS.

Другие международные спортивные федерации обязали российских спортсменов выступать под собственные гимны, которые широкому кругу болельщиков практически неизвестны. Исключением стал Международный союз конькобежцев (ISU). Он разрешил на своих соревнованиях использовать вступление из первого концерта Петра Чайковского. Эта композиция уже играла в честь конькобежки Ангелины Голиковой и может прозвучать в Стокгольме на грядущем первенстве планеты по фигурному катанию.

Теперь в ОКР постараются найти новую мелодию, которая бы удовлетворяла утверждённым CAS критериям. Председатель комиссии спортсменов Софья Великая отметила, что в крайнем случае на Олимпийских играх прозвучит гимн МОК, как это уже было на соревнованиях в Пхёнчхане.

«С одной стороны, непонятно, почему нам предоставили выбор и теперь запрещают наш выбор. С другой стороны, раз по каким-то причинам не согласны с нашим выбором, то, следовательно, нам нужно выбирать другую композицию. Сроки ограничены, какая эта будет композиция, не знаю даже... После поднятия вопроса о выборе композиции вместо гимна спортсмены и артисты предлагали разные варианты. Наверное, проще было бы выбрать гимн МОК, но, с другой стороны, было предложено выбрать свою мелодию», — сказала Великая в разговоре с РБК.

Решение CAS раскритиковал почётный президент ОКР Александр Жуков. Он отметил, что арбитры повели себя неразумно, запретив спортсменам выступать под песню Михаила Исаковского и Матвея Блантера.

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«Я могу назвать это решение CAS глупостью. К этому мне больше нечего добавить», — цитирует Жукова ТАСС.

Остался недовольным запретом на «Катюшу» и депутат Государственной думы Игорь Лебедев. Он предложил заменить гимн России на гимн СССР, имеющий ту же самую музыку Александра Александрова.

«Ни о какой справедливости здесь не может идти и речи, если нашей стране и так CAS запретил использовать гимн и символику. Сейчас любые попытки заменить гимн другим музыкальным произведением не будут иметь успех. С другой стороны, нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS. Как альтернативу, в качестве иронии над CAS, я бы предложил использовать гимн Советского Союза. По букве закона, нам запрещён гимн Российской Федерации, а гимн СССР — нет. Пусть они тогда допишут к своему решению, что нам вообще запрещена любая музыка. А то приняли решение — и начинается: «Вот это тоже нельзя. Это тоже. Это тоже», — сказал Лебедев «Чемпионату».

Его коллега Ирина Роднина, наоборот, согласилась с решением CAS. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, команде лучше вообще отказаться от какого-либо гимна.

«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада. Олимпийскому комитету иногда надо принимать свои решения, не идти на поводу у кого-то. Понятное дело, что процедура награждения — одна из самых торжественных и важных. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей», — отметила Роднина.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предложил ещё раз обратиться в МОК и попробовать утвердить классическую музыку вместо российского гимна, хотя он и признал, что эта идея может не увенчаться успехом.

«Это очень досадно. «Катюша» могла нас дополнительно объединить. Если это будет Чайковский, Рахманинов или Прокофьев, то это все равно будет ассоциироваться с Россией. Я здесь надеюсь на здравый смысл. Согласитесь, что будет странным слышать Мадонну или Майкла Джексона во время награждения наших спортсменов. Это, в любом случае, должна быть музыка, которая хотя бы косвенно связана с Россией. Мне сложно сказать, какая будет музыка. Это решать не нам. Я бы хотел видеть что-то из классики. Это может быть и Чайковский, и Прокофьев. Как вариант — «Вставайте люди русские» из Александра Невского», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».