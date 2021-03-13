Милонов — о запрете «Катюши»: абсолютно неправомерный запрет

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Я предложил первым использовать «Катюшу» вместо гимна и аргументировал это тем, что «Катюшу» никак нельзя сравнить с гимном. Она имеет серьёзное значение для России, но не подходит под статус гимна. Они пытаются убрать упоминание России, но, например, у лыжной команды есть название нашей страны в аббревиатуре», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Депутат считает, что решение CAS является политическим.

«С точки зрения международного права это абсолютно неправомерный запрет», — добавил он.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.