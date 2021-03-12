СМИ: CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на ОИ

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование популярной песни «Катюша» вместо гимна России на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.
СМИ: CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на ОИ
  • AFP

Как сообщает Inside the Games, в CAS посчитали, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня «Катюша» не может быть использована вместо гимна, поскольку является композицией, напрямую ассоциируемой с Россией, что противоречит первоначальному решению относительно запрета на национальный гимн.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.

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