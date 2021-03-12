СМИ: CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на ОИ
- AFP
Как сообщает Inside the Games, в CAS посчитали, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня «Катюша» не может быть использована вместо гимна, поскольку является композицией, напрямую ассоциируемой с Россией, что противоречит первоначальному решению относительно запрета на национальный гимн.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.