СМИ: CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование популярной песни «Катюша» вместо гимна России на предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Как сообщает Inside the Games, в CAS посчитали, что предложенная комиссией спортсменов ОКР песня «Катюша» не может быть использована вместо гимна, поскольку является композицией, напрямую ассоциируемой с Россией, что противоречит первоначальному решению относительно запрета на национальный гимн.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями.