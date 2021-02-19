Поздняков сообщил, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал предписания Международного олимпийского комитета (МОК) относительно символики, с которой российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.
Поздняков сообщил, что предписания МОК по символике российских спортсменов согласованы с ключевыми организациями
  • РИА Новости

«С сегодняшнего дня мы опираемся на официальную позицию МОК по вопросам, связанным с идентификацией российских спортсменов и членов официальных делегаций на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По сути, определён регламент», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Он отметил важность того, что данные предписания были согласованы и поддерживаются всеми ключевыми организациями — участниками мирового спортивного движения, в том числе Международным паралимпийским комитетом, Ассоциациями федераций по летним и зимним олимпийским и неолимпийским видам спорта, а также Комитетом по соответствию WADA.

«Мы понимаем, что в сегодняшнем документе МОК остаются ещё некоторые моменты, которые потребуют дальнейшей детальной проработки. Но думаю, что с учётом нашего конструктивного диалога мы придём к пониманию по всем вопросам. Задача у нас прежняя, неизменная — обеспечить соблюдение законных прав и интересов наших спортсменов», — подытожил глава ОКР.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. 

Ранее сообщалось, что МОК утвердил символику для сборной России на Играх в Токио и Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить