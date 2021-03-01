«Все были в равных условиях»: ФФККР утвердила состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Тренерский совет ФФККР единогласным решением утвердил состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию. В женскую команду вошли Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. По мнению олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой, подопечная Алексея Мишина сможет составить конкуренцию соотечественницам в борьбе за медали. Мужскую команду пополнили Михаил Коляда и Евгений Семененко. Тренер Александр Жулин отметил, что федерация пошла на риск, но положительно оценил решение придерживаться спортивного принципа.

«Туктамышева может навязывать конкуренцию»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта. Тренерский совет организации утвердил кандидатов единогласным решением.

В женскую команду попали победительница чемпионата страны 2021 года Анна Щербакова, бронзовая медалистка турнира Александра Трусова, а также Елизавета Туктамышева, отобравшаяся по итогам финала Кубка России. Для первых двух спортсменок предстоящее первенство планеты станет дебютным, подопечная Алексея Мишина же последний раз выступала на подобном уровне в 2015 году. Тогда же она завоевала награду высшего достоинства.

По словам олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова, Туктамышева заслужила попадание в команду благодаря не только последним результатам, но и конкурентоспособному катанию на фоне более молодых соперниц.

«Она заслуживает большого уважения от нас всех — и от профессионалов, и от любителей. Несмотря на сложности, всё время движется вперёд, не останавливается на достигнутом. Лиза — большая умница. Рад за неё, рад за профессора (Алексея Мишина. — RT) — у него аж три ученика попадают на чемпионат мира», — цитирует Урманова ТАСС.

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подчеркнула: не стоит думать, что Туктамышева попала в команду исключительно благодаря выслуге лет. По её словам, имеющая в своём арсенале элемент ультра-си фигуристка может претендовать на самые высокие места, что она доказала в Кубке России.

«Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чём не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Специалист по танцам на льду Александр Жулин выразил надежду, что Туктамышева займёт место в первой пятёрке.

«У каждого спортсмена свой настрой. Если она, получая удовольствие, ещё и будет выполнять тройной аксель, то это будет прекрасно», — отметил Жулин.

При этом двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая предположила, что подопечная Мишина сумеет навязать борьбу коллегам по сборной. По её мнению, именно россиянки разыграют между собой медали турнира.

«Туктамышева может навязывать конкуренцию, иначе она бы не выступала. Тем более с тройными акселями и владением четверным прыжком. Главное — показать свой максимум на льду. Может быть, в борьбу вмешается ещё японка, но на сегодняшний день мало фигуристок из других стран, которые пришли в себя после пандемии и могут составить конкуренцию нашим девчонкам», — сказала Слуцкая «Спорт-Экспрессу».

До финала Кубка России ещё одной претенденткой на место в сборной являлась Алёна Косторная. Однако фигуристка допустила много ошибок и заняла лишь шестое место. По словам Алёны Леоновой, в нынешнем состоянии подопечная Евгения Плющенко не могла претендовать на большее. Ей необходимо вернуть прежнюю форму и «найти свой собственный козырь».

«Всё решилось по спортивному принципу. Алёна каталась хуже, следовательно, не поехала на турнир. Лиза намного лучше выступала в течение сезона, она готова лучше. Пока Косторная не вернёт свои кондиции, которые были в группе у Тутберидзе, ей будет сложно бороться за путёвку на чемпионат мира», — добавила Леонова.

«Надо, чтобы всё было по букве закона»

Из-за квоты в мужской части турнира Россию представят лишь двое: опытный Михаил Коляда и 17-летний Евгений Семененко, ставший одной из главных сенсаций Кубка России. Учитывая отсутствие у него опыта выступления на турнирах подобного уровня, многие были удивлены его появлением в составе, однако именно этот спортсмен оказался сильнее соперников, опередив Дмитрия Алиева, Петра Гуменника и других.

При этом Тарасова подчеркнула, что для тренерского совета выбор был очевиден, потому не стоит сомневаться в объективности его попадания в национальную команду.

«Женя Семененко начинает свой путь, и пожелаем ему на этом пути становиться смелым, сильным и волевым, каким мы его сейчас и увидели. Потом не надо забывать, кто у него тренеры и сколько эти тренеры подготовят спортсменов мирового уровня, что они и собираются сделать в дальнейшем», — подчеркнула Тарасова.

Хореограф Илья Авербух также подчеркнул, что выбор Семененко не должен никого удивлять, так как именно он достойно смотрелся на фоне соперников, находившихся не в лучшей форме на последних соревнованиях.

«Тем более речь идёт не о первом номере. Первый номер — Коляда, здесь вопросов быть не может. Что касается второго номера, то эту путёвку надо было завоёвывать на Кубке России. Все были в равных условиях. Семененко показал себя на фоне плохо катающихся, особенно в произвольной программе, ребят лучшим. Он выиграл — значит, должен ехать на чемпионат мира», — уверен Авербух.

Жулин похвалил ФФККР за то, что федерация последовала спортивному принципу и выбрала Семененко вместо Алиева. В то же время, по его мнению, она пошла на риск, за который ей придётся отвечать в случае неудачного результата.

«Молодцы, что послали Семененко. Надо, чтобы всё было по букве закона: кто как прокатался, тот и едет. Не сорви Алиев тройной аксель в короткой программе в финале Кубка России, может, поехал бы он. А так решение за федерацией. Она будет расхлёбывать, если что-то случится. Если Семененко прокатается хорошо, то он на коне», — отметил Жулин.

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Для Урманова вызов Семененко наряду с Колядой не стал сюрпризом. По его словам, подопечные Мишина способны завоевать для сборной России максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине. Для этого им необходимо занять места, которые в сумме не будут превышать 13.

«Шанс взять квоту у них есть, надо кататься хорошо. Плюс не совсем понятно, в какой кондиции на этом чемпионате мира будут другие спортсмены — в условиях нынешнего сезона это будет интересно. Поэтому всё возможно, но перво-наперво нужно отрабатывать свои программы очень хорошо, и тогда будет результат», — посоветовал спортсменам Урманов.

В то же время чемпион Солт-Лэйк-Сити-2002 Алексей Ягудин призвал дождаться самих соревнований. По его мнению, при чистом прокате Алиев мог бы претендовать на более высокие позиции, чем Семененко.

«Федерация приняла решение, поэтому будем смотреть и желать Жене с абсолютно холодной головой не думать ни о чём, просто идти и выполнять свою работу. Как мы видели по финалу, он это может сделать в нужный момент. Справится ли он с нервами на чемпионате мира? Это спорт. Человек, которому прогнозируют победу в чём-то, может взять и совершить осечку, сорвать тот или иной элемент», — добавил Ягудин.

Что касается парного катания, то здесь обошлось без сюрпризов. В соревнованиях спортивных дуэтов Россию представят Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, а также Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Наставница спортивных пар Тамара Москвина предположила, что успеха на турнире добьются фигуристы с наиболее крепкой нервной системой. Дело в том, что из-за пандемии чемпионат мира пройдёт в новых условиях: участники будут жить и соревноваться в закрытой зоне — «пузыре», их передвижения, а также общение с внешним миром будет ограничено.

«Мне кажется эта обстановка будет способствовать выявлению спортсменов, которые сумеют абстрагироваться от обстановки изолированности, от отсутствия возможности отвлечься от мыслей, от конкуренции. Тренерам и спортсменам будет важно найти приёмы, чтобы эта вынужденная скученность не влияла на выступления, на психологическое состояние фигуристов», — пояснила Москвина.