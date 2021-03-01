Тарасова: не нужно сейчас говорить, что Туктамышева годами заслужила этот чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о включении Елизаветы Туктамышевой в состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года.

«Не нужно сейчас говорить, что Лиза годами заслужила этот чемпионат мира. Нет, она стала лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка России и заслужила. Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чём не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Для 24-летней Туктамышевой предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере. На мировом первенстве 2013 года она заняла десятое место, а в 2015 году стала чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что в тренерском совете ФФККР не было разногласий по составу сборной на ЧМ.