Тарасова: не нужно сейчас говорить, что Туктамышева годами заслужила этот чемпионат мира

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о включении Елизаветы Туктамышевой в состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года.
Тарасова: не нужно сейчас говорить, что Туктамышева годами заслужила этот чемпионат мира
  • globallookpress.com

«Не нужно сейчас говорить, что Лиза годами заслужила этот чемпионат мира. Нет, она стала лучшей из взрослых спортсменок в финале Кубка России и заслужила. Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чём не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, что в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет. А загадывать результаты не стоит, надо выступать в свою силу», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Для 24-летней Туктамышевой предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере. На мировом первенстве 2013 года она заняла десятое место, а в 2015 году стала чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что в тренерском совете ФФККР не было разногласий по составу сборной на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить