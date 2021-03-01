Отбор с четвёртого места: как Туктамышева завоевала право поехать на чемпионат мира

1 марта Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна объявить состав команды, которая в конце месяца поедет на первенство планеты-2021 в Стокгольме. Одной из тех, кто практически обеспечил себе место в сборной, стала чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева: 24-летняя спортсменка в финала Кубка России показала лучший результат среди взрослых участниц.

Среди огромного числа всевозможных психологических тестов, которым в крупных международных компаниях нередко подвергаются претенденты на ту или иную руководящую должность, есть и такой: соискателю предлагают заведомо нерешаемую задачу, и правильным ответом считается не количество вариантов возможного подхода к проблеме, а то, как быстро испытуемый сообразит, что решения не существует в принципе. Женский турнир финала Кубка России, завершившийся в воскресенье в Мегаспорте, напоминал именно такой квест.

Формально, как уже неоднократно говорилось, он должен был определить обладательницу третьей российской вакансии на чемпионат мира, причём уже после коротких программ всё шло к тому, что претендовать на это место будет всего одна спортсменка — Елизавета Туктамышева, поскольку её единственная реальная соперница, действующая чемпионка Европы Алёна Косторная, так и не сумела из-за болезни восстановить кондиции.

Фактически же речь шла о другом. О способности чемпионки мира-2015 сохранить позиции в привычном для себя мире элитного катания. На протяжении многих лет Лиза убеждала всех, нас и саму себя, что это возможно: она усложняла программы, экспериментировала с хореографическими стилями. Однако по мере того, как на взрослый уровень стали массово выходить спортсменки уже совсем другого поколения и другого технического арсенала, вопрос «Как продолжать оставаться конкурентоспособной?» превратился в головоломку, не имеющую ответа. Точнее, имеющую, но, полагаю, этот ответ был вовсе не тем, который хотела бы получить фигуристка.

Присутствие юниорок в контексте взрослых соревнований — достаточно жестокая штука для тех, кому «за». По этому поводу в разное время высказывались многие. Мол, зачем допускать до отборочных национальных первенств тех, кто в силу возраста всё равно не может поехать на главные старты? Ведь, обыгрывая тех, кто старше, юные девочки как бы дают понять миру (и прежде всего иностранным судьям), что поверженные ими соперницы просто не слишком хороши. И что с ними можно не церемониться, выставляя баллы на более серьёзных турнирах.

Также по теме Похвала Туктамышевой, восхищение Валиевой и сопереживание Косторной: что обсуждали после короткой программы финала КР Неудачное выступление Алёны Косторной в короткой программе связано с тем, что к финалу Кубка России она подошла с подорванным...

Вторая распространённая точка зрения сводилась к тому, что сравнение с теми, кто моложе и техничнее, пусть даже эти спортсменки временно не являются твоими соперницами на главном старте, способно нанести взрослым фигуристкам психологическую травму, подорвать уверенность в себе. Сами подумайте: как, к примеру, должна та же Туктамышева относиться к тому, что в рамках финала кубка России её опередили в произвольной программе сразу три юниорки?

С другой стороны, всё справедливо. Ведь та же Елизавета в своё время тоже успела побывать в роли возмутительницы взрослого спокойствия, причём в куда более юном возрасте, нежели Камила Валиева, Майя Хромых или Дарья Усачёва. Более того, решение ФФККР допустить 13-летнюю Лизу и её ровесницу Аделину Сотникову до чемпионата России-2009 было в значительной степени стратегическим. Призванным «взбодрить» взрослый женский коллектив, заставить застоявшихся спортсменок хоть как-то начать шевелиться и прогрессировать. Кто же тогда мог подумать, что пройдёт столько лет, и сильно повзрослевшая Лиза будет по-прежнему зажигать на танцполе?

Но сумеет ли она не угодить в категорию сбитых лётчиков, при том, что технический прогресс тех, кто наступает на пятки, стал до такой степени очевиден?

В воскресенье Туктамышева выполнила программу-минимум: обеспечила себе право поехать на мировое первенство в Стокгольм. Официальное решение на этот счёт еще не озвучено, но почти 16 баллов превосходства над Косторной говорят о том, что вряд ли будет рассматриваться иной вариант.

Интересно, что Туктамышева вполне заслуживала места на пьедестале. Если бы не сорванное и незасчитанное заключительное вращение в произвольной программе (а подобная ошибка проходит, скорее, по разряду курьёзов, нежели серьёзных технических огрехов), на котором Лиза потеряла порядка пяти баллов, она стала бы второй — за Хромых, которая победила в этом виде программы, прекрасно исполнив то, чего от неё вообще не ждали — два разных четверных прыжка.

Другое дело — следующий сезон. В компании уже не виртуальных, а реальных, вышедших из юниорского возраста соперниц, оптимизм в отношении Туктамышевой идёт на убыль. О какой конкуренции можно вести речь, когда у каждой из тех, с кем предстоит бороться, в арсенале уже есть по паре четверных, а к следующей осени контент, наверняка, усложнится ещё серьёзнее?

Как тут не вспомнить не имеющий решения тест? Но парадокс: сами психологи говорят, что ничто не является аксиомой в отношении человеческого мозга: даже в самой критичной ситуации иногда удаётся отыскать ход, который противоречит логике и здравому смыслу, но способен тем не менее решить поставленную задачу.

Наверное, Лиза не была бы Лизой, если бы безропотно устранилась от дальнейшей борьбы. А её тренер Профессор Мишин не был бы профессором. Один раз этот бравый дуэт уже удивил мир, триумфально собрав все высшие титулы сезона-2014/15. Вторая сенсация случилась год назад, когда Туктамышева, пусть и в тренировочном режиме, продемонстрировала миру четверной прыжок. И почему-то кажется, что та попытка не окажется разовой. Просто идти на сверхусилие в нынешнем сезоне, где до сих пор нет окончательной ясности в отношении главного старта, было бы со всех точек зрения ненужным и не слишком оправданным риском. А вот поставить всё на кон ради ещё пока не случившейся в жизни Олимпиады — это вполне в стиле спортсменки, обожающей удивлять мир поступками, которые от неё не ждут.