Похвала Туктамышевой, восхищение Валиевой и сопереживание Косторной: что обсуждали после короткой программы финала КР

Неудачное выступление Алёны Косторной в короткой программе связано с тем, что к финалу Кубка России она подошла с подорванным иммунитетом. Об этом рассказал её тренер Евгений Плющенко. По словам специалиста, фигуристка заслуживает уважения, так как отказалась сниматься с турнира. В свою очередь, хореограф Илья Авербух назвал божественным выступление победительницы Камилы Валиевой, а олимпийский чемпион Алексей Ягудин восхитился уверенностью в себе Елизаветы Туктамышевой.

«У Алёны полностью подорван иммунитет»

Центральным событием женского турнира в рамках финала Кубка России по фигурному катанию должна была стать борьба за попадание в национальную команду на предстоящий чемпионат мира. В качестве основных претенденток назывались Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева. Однако по итогам короткой программы более опытных соперниц затмили дебютантки взрослых соревнований Камила Валиева и Дарья Усачёва, занявшие первое и второе места соответственно. Из-за возрастных ограничений обе пока не могут представлять страну на международном уровне.

«Я сделала такой же хороший аксель, как и в прошлый раз, поэтому выступление удалось. Прежде всего мне важно выиграть у самой себя. Эту программу я чуть-чуть проиграла, так как не очень хорошо получился каскад. Почему каскад не получился? Потому что после шестиминутки я очень устала думать, как его делать. Очень много думаешь, и в итоге ничего не получается», — цитирует Валиеву «Чемпионат».

Как и коллега по группе Этери Тутберидзе, Усачёва отметила, что на нынешнем турнире ей важнее продемонстрировать свой максимум, а не превзойти конкуренток.

«Первый сезон дал мне уверенность, опыт, в следующем году мы можем выйти на взрослый международный уровень. В начале сезона казалось, что ничего не сложится. А оказалось всё лучше и интереснее, появился новый формат соревнований, новый опыт. Если думать только о победах, не факт, что к ним придёшь. Да, хочется, всем хочется», — приводит слова юной фигуристки ТАСС.

Третье место после короткой программы занимает Туктамышева. Она представила новый номер, работа над которым началась после Кубка Первого канала.

«Хорошие эмоции остались, довольна своим выступлением. Смазала немножко выезд на акселе. Мне было в кайф кататься, и сейчас нужно работать только над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально», — рассказала Туктамышева.

Кроме того, ученица Алексея Мишина добавила, что в произвольной программе намерена выполнить два тройных акселя.

«Есть ли у меня цель поехать на чемпионат мира? Ну естественно. Я поставила короткую программу в прошлом феврале, мы её долго накатывали, много специалистов приглашали, и я немного от неё устала. Сейчас с воодушевлением работаем над новой короткой программой. Мы решили сменить её после чемпионата России: я так решила, и, не сговариваясь, Алексей Николаевич предложил то же самое», — добавила фигуристка.

При этом Косторная допустила несколько серьёзных ошибок и заняла лишь шестое место, отстав от Туктамышевой на семь баллов. Она покинула каток в слезах и отказалась отвечать на вопросы журналистов. Вместо Алёны выступление прокомментировал её наставник Евгений Плющенко. По словам тренера, спортсменка не сумела восстановиться после затяжной болезни и даже рассматривала вопрос отказа от участия в финале Кубка России.

«У неё полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет. Я спросил у спортсменки, готова она участвовать или нет, на что она ответила: «Я буду выступать в любом случае». За что ей большое уважение. Она пошла бороться до конца, хотя, может быть, было лучше снять её. Но мы спортсмены, мы идём до конца», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Несмотря на неудачу Косторной, тренер отдал должное её сопернице Туктамышевой.

«Спорт — забег на длинную дистанцию, где побеждает только сильный. Я желаю Алексею Николаевичу (Мишину. — RT), который совсем скоро отметит свой юбилей, всего самого наилучшего — равняюсь на него и учусь у великого мастера. Сегодня рад за Лизу, которая прекрасно откаталась, она молодец: болела, но восстановилась и продолжает борьбу», — добавил Плющенко.

«Божественное выступление Валиевой»

Эксперты также остались довольны короткой программу у одиночниц. Они восхитились техникой Валиевой и уверенностью Туктамышевой, а также призвали Косторную не расстраиваться по поводу неудачи.

Так, известный хореограф Илья Авербух отметил общий уровень женского катания. По его мнению, Камила заслуженно получила высокие баллы, превышающие мировой рекорд, а Елизавета пошла на риск, который полностью оправдался.

«Очень рад за Лизу Туктамышеву. Стильная короткая программа. Лиза пошла на тройной аксель и блестяще его выполнила. Делаю акцент на неё, потому что она в первую очередь претендует на путёвку на чемпионат мира. Божественное выступление Валиевой, потрясающий тройной аксель и её заслуженные 88 баллов», — подчеркнул Авербух.

Что касается Косторной, то специалист отметил, что на её выступлении сказалось волнение. В то же время он предположил, что у фигуристки ещё есть шансы побороться за призовые места в произвольной программе.

«Это очень сложный сезон, Алёна пока не находится в оптимальной форме, судя по всему, не смогла ещё восстановить свой тройной аксель, который был её главным козырем в прошлом сезоне. Но, конечно, всё ещё впереди, основная борьба развернётся в воскресенье. Хочется пожелать удачи всем нашим девочкам», — заключил Авербух.

Эмоционально выступление Валиевой прокомментировал чемпион ОИ в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

«Потрясающе! Спасибо и браво! Я не знаю, что ещё можно добавить к этому прокату. Идеальнейшим образом всё сделано», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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Кроме того, он отметил смелость Туктамышевой, которая продолжает работать и идти вперёд, несмотря на статус одной из наиболее опытных фигуристок и конкуренцию со стороны более молодых соперниц.

«Она не обращает внимание ни на что и идёт своей дорогой. Вместе с выдающимся тренером Алексеем Мишиным они знают, что делать, чтобы в нужный момент показывать максимум. Её дорога развития ведёт только наверх и только вперёд», — добавил Ягудин.

При этом двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая предположила, что Туктамышева уступила Усачёвой за счёт второй оценки.

«Думаю, что она обошла Туктамышеву за счёт второй оценки, хотя Лиза сегодня прекрасно каталась с одной небольшой помаркой на тройном акселе. Она усложнила каскад: прыгает его с рукой вверх, и мне очень приятно на неё смотреть — лёгкая, уверенная, огромный профессионал своего дела. Но судьи решили иначе», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Нынешний сезон запомнится сразу несколькими судейскими скандалами на этапах Кубка России. Оценки некоторых фигуристов вызывали многочисленные вопросы у их тренерских штабов и даже провоцировали споры и взаимные обвинения. По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, на этот раз в справедливости баллов сомневаться не приходится.

«Валиева — первая! Оценю её прокат очень высоко. Если говорить о Косторной, то вы её спросите. Что она плачет? Она шестая, что не так? Не надо плакать. Даже если бы она не сорвала элемент, то она осталась бы шестой. Думаю, судьи сегодня оценивали всё правильно», — подчеркнула Тарасова.