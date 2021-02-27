Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

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Камила Валиева занимает первое место по итогам короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки в 88,71 балла.

Второе место заняла Дарья Усачёва, набравшая  79,12 балла. Тройку лидеров замыкает Елизавета Туктамышева — 77,74 балла.

Майя Хромых (73,77) — четвёртая, Анна Фролова (71,46) — пятая, Алёна Косторная (70,14) — шестая, а Софья Самодурова (68,92) — седьмая.

Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в финале КР по фигурному катанию.

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