Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России

Камила Валиева занимает первое место по итогам короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф

Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки в 88,71 балла. Второе место заняла Дарья Усачёва, набравшая 79,12 балла. Тройку лидеров замыкает Елизавета Туктамышева — 77,74 балла. Майя Хромых (73,77) — четвёртая, Анна Фролова (71,46) — пятая, Алёна Косторная (70,14) — шестая, а Софья Самодурова (68,92) — седьмая. Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля. Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в финале КР по фигурному катанию.