Валиева лидирует после короткой программы в финале Кубка России
- © РИА Новости / Александр Вильф
Судьи оценили прокат 14-летней фигуристки в 88,71 балла.
Второе место заняла Дарья Усачёва, набравшая 79,12 балла. Тройку лидеров замыкает Елизавета Туктамышева — 77,74 балла.
Майя Хромых (73,77) — четвёртая, Анна Фролова (71,46) — пятая, Алёна Косторная (70,14) — шестая, а Софья Самодурова (68,92) — седьмая.
Произвольную программу спортсменки представят 28 февраля.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в финале КР по фигурному катанию.