Косторная рассказала о своей новой произвольной программе
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«Я рассказываю историю о том, что, в принципе, происходит сейчас со мной — больше похоже на метания и терзания. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка. Каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют прикосновения к определённому воспоминанию», — сказала Косторная в эфире Первого канала.
Как отмечается, в песне есть слова, которые символизируют то, что она знает, куда ей двигаться дальше.
17-летняя фигуристка выступит в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.
Косторная является чемпионкой мира 2020 года. Кроме того, она выигрывала финал Гран-при сезона-2019/20.
Ранее появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной.