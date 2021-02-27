Косторная рассказала о своей новой произвольной программе

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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о свой новой произвольной программе, поставленной под композиции Луки Д’Альберто My Way и Yellow Moon.
Косторная рассказала о своей новой произвольной программе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я рассказываю историю о том, что, в принципе, происходит сейчас со мной — больше похоже на метания и терзания. Во второй части программы начинается уже более спокойная музыка. Каждое движение, каждое затягивание, каждая рука символизируют прикосновения к определённому воспоминанию», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Как отмечается, в песне есть слова, которые символизируют то, что она знает, куда ей двигаться дальше. 

17-летняя фигуристка выступит в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта. 

Косторная является чемпионкой мира 2020 года. Кроме того, она выигрывала финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной.

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