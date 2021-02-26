Появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной
- РИА Новости
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте F.U.N. Sector.
Известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу на музыку итальянского композитора Луки Д'Альберто My way и Yellow Moon.
17-летняя фигуристка выступит в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.
Ранее Радионова высказала мнение, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России.