Появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная показала новую произвольную программу во время пятничной тренировки перед стартом финала Кубка России по фигурному катанию.

РИА Новости

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте F.U.N. Sector. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФАНсектор (@f.u.n.sector) Известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу на музыку итальянского композитора Луки Д'Альберто My way и Yellow Moon. 17-летняя фигуристка выступит в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта. Ранее Радионова высказала мнение, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России.