Появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной

Короткая ссылка
Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная показала новую произвольную программу во время пятничной тренировки перед стартом финала Кубка России по фигурному катанию.
Появилось видео новой произвольной программы фигуристки Косторной
  • РИА Новости

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте F.U.N. Sector.

Известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Косторной новую произвольную программу на музыку итальянского композитора Луки Д'Альберто My way и Yellow Moon.

17-летняя фигуристка выступит в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Ранее Радионова высказала мнение, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить