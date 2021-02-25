Радионова считает, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от соревнований в одиночном женском катании в финале Кубка России.

«Я считаю, что основная борьба пройдёт между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной. Девчонки должны подойти в лучшей форме к этому старту, поскольку от него зависит путёвка на чемпионат мира. Конечно, кто будет стабильнее и кому удастся показать более чистые прыжки ультра-си, тот и поедет в Швецию. На протяжении всего сезона мы видели, как выступает Лиза, она в хорошей форме, а вот Алёну не видели достаточно долгое время, поэтому её выступления будут интригой этого турнира», — цитирует Радионову РИА Новости.

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Косторная пропустила большую часть сезона из-за коронавируса.

Ранее были названы главные интриги финала Кубка России по фигурному катанию.