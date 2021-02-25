Радионова считает, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от соревнований в одиночном женском катании в финале Кубка России.
Радионова считает, что выступление Косторной станет главной интригой Кубка России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я считаю, что основная борьба пройдёт между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной. Девчонки должны подойти в лучшей форме к этому старту, поскольку от него зависит путёвка на чемпионат мира. Конечно, кто будет стабильнее и кому удастся показать более чистые прыжки ультра-си, тот и поедет в Швецию. На протяжении всего сезона мы видели, как выступает Лиза, она в хорошей форме, а вот Алёну не видели достаточно долгое время, поэтому её выступления будут интригой этого турнира», — цитирует Радионову РИА Новости.

Финал Кубка России пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Косторная пропустила большую часть сезона из-за коронавируса.

Ранее были названы главные интриги финала Кубка России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить