Смещённый акцент: как финал Кубка России подтвердил превосходство Валиевой над взрослыми фигуристками

Выиграв короткую программу в рамках финала кубка России по фигурному катанию, Камила Валиева сделала всё, чтобы заставить болельщиков перестать думать о грядущем чемпионате мира в Стокгольме. Почему не увенчался успехом дебют Алёны Косторной и чего больше всего не хватает Елизавете Туктамышевой, чтобы мечтать о поездке на Олимпиаду — в материале RT.

Результат, зафиксированный Валиевой в субботу в короткой программе (88,71), на три с лишним балла превысил официальное высшее достижение Алёны Косторной, и это выглядело глубоко символичным. Прошлогодний Финал Гран-при, ставший для Косторной не только рекордным, но и победным, оставил тогда стойкое ощущение пропасти между Алёной и остальными фигуристками. А заодно и внутреннюю уверенность в том, что подобная расстановка вполне может сохраниться и на следующий сезон. Сейчас же остается констатировать, что успех В женском фигурном катании, как и присущая ему уверенность, — товар крайне недолговечный: в первом выступлении Косторной в «Мегаспорте» не оказалось ни того, ни другого.

Можно поискать оправдания: Алёна долго и довольно тяжело болела, в совокупности со сменой тренеров это затянуло возвращение на лёд. Плюс волнение, которое всегда чрезмерно захлёстывает после долгого отлучения от соревнований. Но стоит ли сейчас искать оправдания? Наверное, всё же, нет. Финал Кубка России — это единственный и последний шанс для Косторной отобраться в сборную-2021, и, похоже, этот шанс после субботнего проката стал довольно призрачным: не нужно ждать произвольной программы, чтобы понять, что вернуться на свои прежние позиции у фигуристки не получилось. От Елизаветы Туктымышевой Алёну отделяют после исполнения короткой программы 7,6 балла, к тому же, в произвольном арсенале у чемпионки мира-2015 есть два тройных акселя, а у Алёны их нет.

Сумеет ли Косторная вернуть к следующему сезону свои коронные прыжки, благодаря которым она выиграла в прошлом сезоне Финал Гран-при и чемпионат Европы, — вопрос открытый. С уверенностью здесь можно сказать лишь то, что будет очень и очень сложно: за лето у Алёны изменилась фигура, тело стало чуть более широким, и это сразу снизило скорость вращений. Что, собственно, и стало главным препятствием для восстановления былых прыжковых кондиций.

К битве Косторной и Туктамышевой за единственную вакансию на ЧМ сводилась тем не менее вся интрига женского турнира. Всё остальное можно было бы смело отнести в разряд боёв местного значения, если бы не совершенно изумительный прокат Валиевой. С одной стороны, Камиле этот турнир был вроде бы ни к чему: на место в сборной она не претендует в силу возраста, а юниорский сезон был закончен досрочно, а по факту — даже не начинался: сначала Международный союз конькобежцев (ISU) был вынужден отменить этапы юниорского Гран-при, а затем и первенство мира. Иначе говоря, Валиева, как и прочие фигуристки её возраста, могла вообще остаться на весь год за кадром. Вместо этого за кадром остался весь мир. Ну, или почти весь: правила хорошего тона предписывают сделать исключение для действующей чемпионки России Анны Щербаковой.

Освоив в ходе текущего сезона тройной аксель и включив его в короткую программу, Валиева сделала то, что должны были сделать Косторная и Трусова. А сохранив в произвольной четверной тулуп и выучив сальхов, Камила, сама того не желая, очертила зону доступа в сборную для той же Туктамышевой: ясно же, что рассчитывать на мало-мальски конкурентный результат без четверных прыжков было непросто уже в этом сезоне, а через год это станет ещё более актуальным.

Плюс две прекрасные валиевские программы, одна из которых уже официально объявлена олимпийской. Плюс прекрасное природное скольжение. В совокупности всё это образует ту самую пропасть между Камилой и её соперницами (национальная принадлежность здесь совершенно вторична), которая уже сейчас плотно вбита в сознание арбитров. Международных в том числе: крайне скудный турнирный календарь в Европе, США и Японии привлек к российским соревнованиям максимум профессионального внимания.

Высокий рост и довольно взрослая, благодаря этому, внешность Валиевой — отдельный козырь фигуристки, которым можно начинать размахивать во все стороны, если ISU в очередной раз поднимет вопрос о поднятии возрастной планки. Надо всего лишь задать оппонентам вопрос: «Вы уверены, что нужно лишить женское катание такой красоты?» И вряд ли найдётся много желающих ответить утвердительно.

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что безоговорочный лидер олимпийского сезона известен уже сейчас и что остальным формально взрослым соперницам осталось не так много шансов на то, чтобы выиграть серьёзный титул, пока Валиева не вышла на олимпийскую тропу войны. Да и титул, по большому счёту, остался лишь один — корона чемпионки мира-2021. Дальше будет не в пример сложнее.