«В античные времена она породила бы массу творений в живописи»: как отреагировали на откровенную фотосессию Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала MAXIM. Она призналась, что сразу приняла приглашение издания, так как давно мечтала о подобном опыте. По её словам, съёмки позволили ей почувствовать себя увереннее. Тренер Алексей Мишин сравнил фотографии подопечной с произведениями античного искусства, а чемпионка Калгари-1988 Наталья Бестемьянова отметила их положительную роль в популяризации спорта.

Стартующий в субботу в Москве финал Кубка России по фигурному катанию должен расставить все точки над «i» в вопросе состава сборной на чемпионат мира 2021 года. Основная интрига развернётся в женской части турнира, где главными претендентками на попадание в команду являются Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.

В преддверии соревнований именно подопечная Алексея Мишина выиграла виртуальную битву, не только заставив говорить о себе, но в несколько раз увеличив армию поклонников. Она приняла участие в откровенной съёмке для популярного журнала Maxim и попала на обложку мартовского номера, чем в очередной раз взорвала информационное пространство.

По словам спортсменки, представители издания сами связались с её агентом с предложением принять участие в фотосессии. Туктамышева отметила, что давно мечтала о подобном опыте и с радостью согласилась, хотя в то же время появились и сомнения, от которых, однако, не осталось и следа на съёмочной площадке.

«Мне было очень комфортно... Для девушек нужно создавать определённую атмосферу, чтобы они не сковывались, не стеснялись. Настроение вне съёмки будет отражаться и на фотографиях. Очень классные гримёры, костюмеры, и фотограф попался потрясающий. Он красиво выставлял свет, очень современно, это было как искусство», — поделилась впечатлениями Туктамышева в интервью YouTube-каналу Ice Room.

Фигуристка призналась, что съёмка помогла ей почувствовать себя увереннее, так как раньше она не считала своё тело особенным. Она отметила, что ей было интересно посмотреть на себя со стороны. Именно поэтому одну фотографию спортсменка планирует распечатать для себя.

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«Естество — это красиво. Если ты себя любишь, почему не можешь как-то красиво это показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин», — добавила Туктамышева.

После нашумевшей показательной программы сезона-2018/19, во время которой чемпионка мира 2015 года снимала верхнюю часть костюма и оставалась в короткой юбке и топе, откровенная фотосессия мало кого могла удивить. По словам главного редактора журнала Александра Маленкова, именно этот номер подтолкнул его к мысли, что «девушке нравится лёгкая провокация и эротика». Он оказался прав, так как, в отличие от многих публичных личностей, фигуристка сразу приняла предложение.

«Мы обсуждали разные варианты, но довольно быстро всплыла тема мороженого. Сошлось всё: холод, лёд, фигурное катание, что-то сладкое и озорное. Хотелось сделать яркую легкомысленную мультяшную историю, такой поп-арт. Обычно делается шесть-семь сюжетов, из которых выбираются итоговые фото, в том числе и на обложку», — цитирует Маленкова Metaratings.

Туктамышева также отмечала, что ожидает разной реакции на фотосессию. И действительно, мнения разделились. Одни осудили её за чересчур откровенный образ, якобы недостойный профессиональной спортсменки. Другие же восхитились её смелостью.

При этом большинство представителей мира фигурного катания встали на сторону коллеги. Так, чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва отметила, что немногие решаются на то, что делает Елизавета, а серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова заверила, что в подобных фотографиях нет ничего постыдного.

Прокомментировал ситуацию и наставник Туктамышевой Алексей Мишин. Он сравнил снимки с произведениями античного искусства.

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно, в античные времена оно породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотосессию Лизы можно отнести в этот же ряд», — приводит слова Мишина Sport24.

Наиболее резко критикам Туктамышевой ответила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она призналась, что ей самой понравился фотосет.

«У неё очень красивое тело, прекрасная фотосессия. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо. Всё очень красиво сделано, прекрасные фотографии, и всё профессионально. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — заявила Тарасова.

В свою очередь, олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отметила положительную составляющую фотосессии для всего фигурного катания в целом. Как и показательная программа под песню Toxic, откровенные фотографии привлекут ещё больше болельщиков.

«Лиза прославляет и популяризирует фигурное катание таким образом. В таких фотосессиях снимались многие фигуристки. Можно вспомнить Машу Бутырскую, Эшли Вагнер. Я уверена, что Лизина съёмка сделана достойно и красиво. К этому вообще спокойно отношусь. Им за это платят деньги, они же должны как-то жить и зарабатывать», — отметила Бестемьянова.

Туктамышева — не первая фигуристка, решившаяся на откровенную фотосессию. В съёмках для журналов в разные годы принимали участие Катарина Витт, Татьяна Тотьмянина, Татьяна Навка и другие. А Мария Бутырская вспомнила, как сама прошла через этот опыт.

«Лиза у нас красавица, поэтому фотографии вышли просто шикарными. Вспоминаю, когда я пришла и спросила у Елены Чайковской: «Представляете, мне предлагают сняться в эротическом журнале, что делать?» Она сказала: «Сниматься! Когда захочешь, уже поздно будет, а так в твоей жизни останутся вещи, не связанные с фигурным катанием». Но именно из-за фигурного катания меня тогда пригласили сниматься в этот журнал, и я пошла на этот шаг, о чём не жалею», — рассказала Бутырская.