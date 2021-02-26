Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Туктамышевой

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой.
Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Туктамышевой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«А что такого? Фигуристки это делают, да. У неё красивая фигура. Почему же не сделать это, пока юная? Личное дело каждого. Лиза прославляет и популяризирует фигурное катание таким образом», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Олимпийская чемпионка вспомнила, что в похожих фотосессиях в своё время снимались Мария Бутырская и Эшли Вагнер.

«Уверена, Лизина съёмка сделана достойно и красиво. К этому спокойно отношусь. Им за это платят деньги, они же должны как-то жить и зарабатывать», — добавила Бестемьянова.

Ранее Мишин заявил, что тело Туктамышевой привлекало бы и первобытных мужчин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить