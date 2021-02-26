Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Туктамышевой

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой.

«А что такого? Фигуристки это делают, да. У неё красивая фигура. Почему же не сделать это, пока юная? Личное дело каждого. Лиза прославляет и популяризирует фигурное катание таким образом», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Олимпийская чемпионка вспомнила, что в похожих фотосессиях в своё время снимались Мария Бутырская и Эшли Вагнер.

«Уверена, Лизина съёмка сделана достойно и красиво. К этому спокойно отношусь. Им за это платят деньги, они же должны как-то жить и зарабатывать», — добавила Бестемьянова.

Ранее Мишин заявил, что тело Туктамышевой привлекало бы и первобытных мужчин.