Фигуристка Боброва отреагировала на откровенную фотосессию Туктамышевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва отреагировала на откровенную фотосессию чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.
Фигуристка Боброва отреагировала на откровенную фотосессию Туктамышевой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«О, боже, Лиза, это просто бомба! Ты вдохновитель многих, а о том, что ты делаешь, многие люди могут только мечтать», — написала Боброва в своём Instagram.

Ранее стало известно, что Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала.

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