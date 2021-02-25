Фигуристка Боброва отреагировала на откровенную фотосессию Туктамышевой
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва отреагировала на откровенную фотосессию чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.
- © РИА Новости / Александр Вильф
«О, боже, Лиза, это просто бомба! Ты вдохновитель многих, а о том, что ты делаешь, многие люди могут только мечтать», — написала Боброва в своём Instagram.
Ранее стало известно, что Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала.
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