Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева появилась на обложке мужского журнала MAXIM.
Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Фотография российской фигуристки украсит мартовский номер MAXIM под заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».

В специальной фотосессии для журнала Туктамышева позирует в нижнем белье и топлес.

Ранее Туктамышева рассказала, как относится к знакомствам в социальных сетях.

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