Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Фотография российской фигуристки украсит мартовский номер MAXIM под заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания».
В специальной фотосессии для журнала Туктамышева позирует в нижнем белье и топлес.
Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!— MAXIM (@ru_maximonline) February 24, 2021
Номер в продаже с 26 февраля! А кто и что ждет тебя под обложкой, мы сейчас вкратце расскажем.https://t.co/pQyzuP5saQ
Ранее Туктамышева рассказала, как относится к знакомствам в социальных сетях.