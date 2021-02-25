Туктамышева рассказала, как относится к знакомствам в социальных сетях

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Чемпионка Европы-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что предпочитает не знакомиться с молодыми людьми через соцсети.
Туктамышева рассказала, как относится к знакомствам в социальных сетях
  • РИА Новости

«Я не реагирую на сообщения поклонников. Через соцсети, я думаю, лучше не знакомиться. Если бы в Instagram показывали общих друзей, как в Facebook, то, может, я бы и отвечала. А так я не ищу новых встреч. Сейчас моя жизнь крутится вокруг фигурного катания, а новые встречи отвлекают», — сказала Туктамышева в интервью журналу Maxim.

Спортсменка ранее состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным, но пара рассталась в феврале 2020 года.

Ранее Туктамышева заявила, что сейчас в спорте без медийности никуда.

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