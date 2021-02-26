Тарасова рассказала о своей реакции на откровенную фотосессию Туктамышевой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение об откровенной фотосессии чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.
Тарасова рассказала о своей реакции на откровенную фотосессию Туктамышевой
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У неё очень красивое тело, прекрасная фотоссесия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В конце февраля Туктамышева приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку мужского журнала.

Ранее Туктамышева рассказала, как настраивалась на откровенную фотосессию для мужского журнала.

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