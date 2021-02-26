Туктамышева призналась в любви к женщинам

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как настраивалась на откровенную фотосессию для мужского журнала.
Туктамышева призналась в любви к женщинам
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в чёрно-белом цвете. Просто посмотрю, какой могу быть. Использую это как мотивацию. То есть я для себя это сделала. Я точно знала, что в моей жизни такое произойдёт», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Ice Room.

По мнению фигуристки, женское тело — это очень красиво.

«Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. Я в интервью говорила, что не считаю это зазорным. Естество — это красиво. Если ты себя любишь, почему ты не можешь как-то красиво это показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Туктамышева снялась обнажённой для мужского журнала.

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