Бутырская вспомнила, как снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy

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Чемпионка мира Мария Бутырская рассказала, как в молодости снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.
Бутырская вспомнила, как снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Лиза (Туктамышева. — RT) у нас красавица, поэтому фотографии получились просто шикарными. Я сама снималась в Playboy, поэтому от меня никто не услышит слова неодобрения или утверждения, что она зря это сделала», — приводит слова Бутырской Sport24.

Чемпионка мира вспомнила, как рассказала тренеру о предложении от журнала, на что услышала слова одобрения со стороны специалиста.

«Она сказала: «Сниматься! Когда захочешь, уже поздно будет, а так в твоей жизни останутся вещи, не связанные с фигурным катанием». Но именно из-за фигурного катания меня тогда пригласили сниматься в этот журнал, и я пошла на этот шаг, о чём не жалею», — добавила Бутырская.

Ранее Маленков предположил, согласился бы кто-то из российских фигуристок принять участие в откровенной фотосессии для Maxim по примеру Елизаветы Туктамышевой.

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