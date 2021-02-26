Главный редактор Maxim о фотосессии Туктамышевой: можете представить, чтобы на подобное решилась Загитова?

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Главный редактор Maxim Александр Маленков предположил, согласился бы кто-то из российских фигуристок принять участие в откровенной фотосессии для журнала по примеру Елизаветы Туктамышевой.
Главный редактор Maxim о фотосессии Туктамышевой: можете представить, чтобы на подобное решилась Загитова?
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Можете представить, чтобы на подобную съёмку решилась олимпийская чемпионка Алина Загитова?» — приводит слова главного редатора издания Metaratings.

Однако, по словам Маленкова, нельзя заранее знать, кто и на что способен согласиться.

«Решение ведь принимает не столько публичная личность в рамках своей пиар-компании. Иногда откровенная съёмка случается и потому, что человеку этого хочется — просто пошалить», — добавил журналист. 

Ранее главный редактор Maxim рассказал, как прошла откровенная фотосессия Туктамышевой.

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