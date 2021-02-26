Главный редактор Maxim рассказал, как прошла откровенная фотосессия Туктамышевой

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Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков рассказал, как прошла откровенная фотосессия чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.
Главный редактор Maxim рассказал, как прошла откровенная фотосессия Туктамышевой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«На 7 из 10 баллов. Там ведь были кадры топлес и с обнажённой спиной. Обычно мы предлагаем самые откровенные варианты, а звезда выбирает, что для неё приемлемо. Диапазон ведь довольно широкий — у нас можно сняться и голой», — приводит слова главного редактора издания Metaratings.

По словам Маленкова, на мысль, что фигуристка может согласиться сняться для журнала, натолкнул её провокационный образ стюардессы.

Ранее Бестемьянова высказалась об откровенной фотосессии Туктамышевой. 

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