Валиева: мне не обидно по возрасту не попасть на чемпионат мира

Камила Валиева, одержавшая победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию, высказала мнение о том, что она не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира в Стокгольме.

«Мне не обидно по возрасту не попасть на чемпионат мира. Всё должно быть в своё время. Куда больше я хотела защитить статус юниорского чемпиона мира», — приводит слова Валиевой ТАСС.

14-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года. Мировое первенство 2021 года было отменено из-за пандемии коронавируса.

Взрослый чемпионат мира 2021 года, на который допускаются спортсменки старше 15 лет, пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира.