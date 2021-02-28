Валиева: мне не обидно по возрасту не попасть на чемпионат мира
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«Мне не обидно по возрасту не попасть на чемпионат мира. Всё должно быть в своё время. Куда больше я хотела защитить статус юниорского чемпиона мира», — приводит слова Валиевой ТАСС.
14-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года. Мировое первенство 2021 года было отменено из-за пандемии коронавируса.
Взрослый чемпионат мира 2021 года, на который допускаются спортсменки старше 15 лет, пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.
Ранее сообщалось, что Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира.