Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира

Алёна Косторная высказала мнение о своём возможном непопадании в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2021 года в шведском Стокгольме.

«Для любого спортсмена было бы обидно не попасть на чемпионат мира, в прошлом сезоне я безоговорочно должна была туда попасть, но вот так складывается в спорте — что-то приобретаешь, что-то теряешь, и не надо строить из этого конец света. Я хочу кататься», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она отметила, что пока не может представить свою жизнь без фигурного катания.

«Я говорила, что закончу после олимпийского сезона, и сейчас думаю, что это уже так близко. Почему не продолжить, если здоровье будет позволять? Я просто не могу представить свою жизнь без фигурного катания. Ощущение, что ты на пьедестале, что ты молодец, — этого будет не хватать, склоняюсь сейчас к тому, что буду кататься, пока могу это делать», — добавила 17-летняя фигуристка.

Прошлогодний чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Предстоящее мировое первенство запланировано на 22—28 марта.

Ранее Косторная прокомментировала своё выступление в финале Кубка России.