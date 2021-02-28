Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира

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Алёна Косторная высказала мнение о своём возможном непопадании в состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира 2021 года в шведском Стокгольме.
Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для любого спортсмена было бы обидно не попасть на чемпионат мира, в прошлом сезоне я безоговорочно должна была туда попасть, но вот так складывается в спорте — что-то приобретаешь, что-то теряешь, и не надо строить из этого конец света. Я хочу кататься», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она отметила, что пока не может представить свою жизнь без фигурного катания.

«Я говорила, что закончу после олимпийского сезона, и сейчас думаю, что это уже так близко. Почему не продолжить, если здоровье будет позволять? Я просто не могу представить свою жизнь без фигурного катания. Ощущение, что ты на пьедестале, что ты молодец, — этого будет не хватать, склоняюсь сейчас к тому, что буду кататься, пока могу это делать», — добавила 17-летняя фигуристка.

Прошлогодний чемпионат мира был отменён из-за пандемии коронавируса. Предстоящее мировое первенство запланировано на 22—28 марта.

Ранее Косторная прокомментировала своё выступление в финале Кубка России.

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