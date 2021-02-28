Мишин: Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20

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Алексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, высказал мнение о выступлении своей подопечной в финале Кубка России по фигурному катанию.
Мишин: Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я очень рад, что Лиза завоевала такое доброе имя в фигурном катании, подтверждением моих слов была реакция трибун, они аплодировали каждому её прыжку. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов. Первым был Лёша Урманов, он прожил жизнь в фигурном катании, и никто его не оценит негативно, как и Лизу», — приводит слова Мишина ТАСС.

Он отметил, что вряд ли найдётся человек, который скажет о фигуристке что-то недоброжелательное.

«Поэтому она является сейчас «статуей Свободы» для девушек за 20. «Статуей Свободы», которая освещает путь в фигурное катание. Думаю, она отобралась на чемпионат мира», — добавил специалист.

Занимавшая третье место после короткой программы Елизавета Туктамышева по итогам Кубка России стала четвёртой, набрав 226,01 (77,74 + 148,27) балла.

Ранее Косторная высказалась о своём возможном непопадании на чемпионат мира.

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