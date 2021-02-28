Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию

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Камила Валиева одержала победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По итогам двух прокатов 14-летняя фигуристка набрала 238,00 балла — 88,71 за короткую и 149,29 за произвольную программы.

Второе место, с результатом 235,96 (162,19 + 73,77) балла, заняла Майя Хромых. Тройку призёров замкнула Дарья Усачёва, набравшая 229,71 (79,12 + 149,29).

Занимавшая третье место после короткой программы Елизавета Туктамышева стала четвёртой — 226,01 (77,74 + 148,27) балла.

Алёна Косторная заняла по итогам соревнований шестое место, набрав 210,20 (70,14 + 140,06) балла.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли финал Кубка России по фигурному катанию.

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