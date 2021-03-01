Жулин — об итогах Кубка России по фигурному катанию: рад, что Туктамышева поедет на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о финале Кубка России.

«Майя Хромых сегодня была просто блистательна. Знаю, что у Майи получались иногда такие прокаты на тренировках, но никогда ещё на соревнованиях. Хромых показала, что при условии двух четверных она может бороться с кем угодно и когда угодно. Несмотря на то что Камила Валиева падала, у неё был настолько сложный контент, что было понятно, что идёт работа на будущее. Молодцы, что сейчас пробуют эти элементы», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Тренер также отметил, что рад за Елизавету Туктамышеву, которая поедет на чемпионат мира.

«Прокат Елизаветы был очень хорош для неё, поэтому можно сказать, что всё закончилось совершенно по делу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.