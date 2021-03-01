Авербух считает, что при выборе состава на ЧМ был соблюдён спортивный принцип

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о составе национальной команды на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.

«Все места в заявке выбраны верно, финал Кубка России определил последние путёвки, Федерация сделала всё абсолютно правильно — был соблюдён спортивный принцип. Так и должно быть», — приводит слова Авербуха Sport24.

Он отметил, что его не удивило включение Евгения Семененко в состав сборной, поскольку он завоевал это право выступлением в финале Кубка России.

«Какие тут могут быть ещё варианты? Дима Алиев, к сожалению, в этом сезоне ещё ничего не показал, был травмирован, пропускал турниры. Так что здесь всё логично, соревновательный аспект должен превалировать. Тем более что все мужчины в этом году катались не очень убедительно», — добавил Авербух.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.