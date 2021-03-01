Туктамышева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года в шведском Стокгольме.
Туктамышева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФФККР, в женском одиночном катании выступят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, а в мужском катании — Евгений Семененко и Михаил Коляда.

В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах на льду посоревнуются Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее сообщалось, что Туктамышева показала откровенные снимки из фотосессии для мужского журнала.

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