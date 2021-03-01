Урманов считает, что Коляде и Семененко по силам завоевать максимальную квоту на ОИ для сборной

Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о перспективах российских фигуристов на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Предполагал, что будет именно так, что на чемпионат мира отправятся Коляда и Семененко. Шанс взять квоту у них есть, надо кататься хорошо. Плюс не совсем понятно, в какой кондиции на этом чемпионате мира будут другие спортсмены: в этих условиях нынешнего сезона это будет интересно. Поэтому всё возможно, но перво-наперво нужно отрабатывать свои программы очень хорошо, и тогда будет результат», — приводит слова Урманова ТАСС.

Коляда отобрался на чемпионат мира, победив на чемпионате России, а Семененко — выиграв финал Кубка России.

Для завоевания максимальной квоты на Олимпийские игры — три участника — Коляде и Семененко будет необходимо занять места, которые в сумме не будут превышать 13.

Чемпионат мира 2021 года пройдёт в Стокгольме 22—28 марта.

Ранее стал известен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.