Сенсация у мужчин, два четверных прыжка Хромых и выполненная миссия Туктамышевой: чем завершился финал Кубка России

Елизавета Туктамышева заняла четвёртое место в финале Кубка России по фигурному катанию, став при этом лучшей среди взрослых одиночниц. Теперь она сможет рассчитывать на участие в чемпионате мира в Стокгольме. Победу в женских соревнованиях одержала Камила Валиева, у которой не получилось впервые исполнить четверной сальхов. Майя Хромых выполнила этот прыжок вместе с тулупом в четыре оборота. У мужчин на первом месте остался юниор Евгений Семененко, но при этом Дмитрий Алиев показал лучший результат в произвольной программе.

Мужчины

Мужской турнир в финале Кубка России преподнёс настоящую сенсацию, которая может стать головной болью для Федерации фигурного катания на коньках России. Победу одержал действующий чемпион страны среди юниоров Евгений Семененко, удержавший лидерство после первого дня. Теперь он вправе рассчитывать на путёвки на чемпионат мира наряду с Михаилом Колядой.

Те фигуристы, которые первоначально претендовали на место в сборной, вторым шансом в произвольной программе не воспользовались. Первым на лёд вышел Дмитрий Алиев и сразу получил претензии от судей за свой четверной лутц, где они усмотрели небольшой недокрут. Следующую ошибку чемпиона Европы не заметить было уже сложно — вместо ожидаемого четверного тулупа получился прыжок в три оборота.

Алиев стал срочно перекраивать программу, надеясь всё-таки исполнить злополучный элемент, но вновь обернулся только три раза. Прыжок из протокола пришлось вычёркивать — это уже был его третий тройной тулуп за прокат. В качестве компенсации судьи дали Алиеву щедрые компоненты, хотя при этом пожалели высокие уровни на вращениях и дорожке. Итоговая оценка составила невыразительные 254,79 балла — с ней даже без учёта того, что на чемпионате мира судить будут жёстче, бороться за третью квоту для страны на Олимпиаде будет сложно.

При этом Алиев хотя бы избежал падений, чего нельзя было сказать о призёрах чемпионата России Макаре Игнатове и Марке Кондратюке. Оба они совершали одну ошибку за другой. Достаточно сказать, что на двоих они получили надбавки только за пять прыжковых элементов из 14. Само собой, их суммарные оценки тоже оставляли желать лучшего и уже не предполагали какой-либо борьбы за путёвку в Стокгольм.

Но и победитель финала Кубка России не смог выступить так же идеально, как накануне. Один четверной тулуп Семененко оказался двойным, а во второй половине программы он очень обидно упал на каскаде из флипа, ойлера и сальхова. Его компоненты тоже нельзя было назвать достаточно высокими. За произвольную программу Семененко набрал почти на два балла меньше, чем Алиев, но за счёт качественного короткого проката он остался первым. Между ним и чемпионом Европы также расположился Пётр Гуменник, заявивший только один четверной прыжок и упавший с тройного акселя.

Пары

Парные соревнования прошли без сюрпризов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали, что они полностью готовы не просто к выступлению на чемпионате мира, но и борьбе за медали. Свой прокат под музыку Queen они начали с прекрасного ойлерного каскада из двух сальховов — судьи поставили за него больше десяти баллов, чего не добивалась ни одна пара на официальных соревнованиях.

За прыжками последовала отличная подкрутка, выброс тройной лутц и поддержка, которой совсем чуть-чуть не хватило до гроссмейстерской «десятки». Совсем без помарок ученики Тамары Москвиной не обошлись — Мишина ошиблась на тройном тулупе, а за тодес пара получила только третий уровень. В сумме они набрали 234,48 балла и уже в третий раз за сезон превысили лучший результат своих одногруппников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, чей дебют на чемпионатах мира явно откладывается, постарались оставить о себе хорошее впечатление. Их прокат получился таким же сложным технически, и было обидно от того, что мелких огрехов он не избежал — судьи не увидели чёткого ребра на редком для пар тройном флипе, снизили два уровня за тодес и высказали единодушия по поводу выброса риттбергер. Из-за этого базовая стоимость проката оказалась чуть ниже, чем у Мишиной и Галлямова, но зато фигуристы ни разу не получили сбавку за элементы. Итоговая оценка Павлюченко и Ходыкина составила 216,93 балла и позволила занять второе место на соревнованиях.

Женщины

Соревнования женщин подарили сразу несколько событий, которые ещё долго будут обсуждать любители фигурного катания. Первым из них стала премьера произвольного проката Алёны Косторной. В своей последней попытке отобраться на чемпионат мира она выступила гораздо увереннее, чем накануне, но всё-таки до конца программы чемпионка Европы не дотерпела. Три последних прыжка она недокрутила и на последней дорожке шагов не показала всё, на что способна. Судьи оценили её старания за счёт компонентами, но по итогам двух дней Косторная получила только 210,2 балла — намного меньше, чем было в начале сезона.

Вслед за ней удивлять и болельщиков, и арбитров принялась Майя Хромых. От ученицы Этери Тутберидзе давно ждут, когда она начнёт исполнять четверные прыжки, и это произошло в финале Кубка России. Причём показала она не только тулуп в четыре оборота, но и сразу же сальхов — два разных квада до сих пор приземляли только Александра Трусова и Анна Щербакова. Отрадно, что 14-летняя фигуристка не делала ставку только на эти прыжки, но и была стабильна на протяжении всего проката, не позволяя никаких оплошностей. Ей ещё предстоит научиться выжимать максимум из своей технической базы, но начало у Хромых уже положено — она набрала 162,19 балла за произвольный прокат и 235,96 балла в сумме.

Для Елизаветы Туктамышевой это означало, что она уже вряд ли поборется за медаль финала Кубка России, но задача перед ней стояла совсем другая — остаться лучшей среди спортсменок старшего возраста. С этим чемпионка мира 2015 года справилась. Она блестяще исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом и лишь допустила степ-аут на своём коронном прыжке в соло. Заодно Туктамышевой не зачли последнее вращение, но для неё это уже было неважно. Спустя целых шесть лет — а карьеры некоторых фигуристок даже длятся короче — она может поехать на свой второй чемпионат мира. И стоит также отметить, что судьи невероятно щедро оценили компоненты Туктамышевой, так что по итогам дня она даже стала лучший по этому показателю.

Следующей выступала Дарья Усачёва. Каждый раз эта ученица Этери Тутберидзе удивляет тем, как без элементов ультра-си борется с более совершенными в техническом плане соперницами. Её секрет кроется в стабильности — Усачёва не только крайне редко падает, но и не позволяет судьям снизить себе оценку за любой самый простой элемент. В итоге спортсменка, чьим самым сложным каскадом является лутц — ойлер — сальхов, обошла Туктамышеву в суммарной оценке — 229,71 балла против 226,01.

Завершала турнир одиночниц будущая прима мирового фигурного катания Камила Валиева. Между Кубком Первого канала и финалом Кубка России она успела разучить четверной сальхов, и произвольная программа под «Болеро» была идеальной площадкой, чтобы показать его широкой публике. Но повторить достижение Хромых юная фигуристка не смогла — новый элемент закончился падением. Не получилось чисто исполнить и два четверных тулупа. Из прыжков ультра-си Валиева смогла показать только тройной аксель, и он получил невероятную надбавку в 3,84 балла — так он стал стоить даже больше, чем каскад Туктамышевой с двойным тулупом. Из-за двух падений Валиева стала лишь третьей в произвольной программе, но всё же сохранила первое место и одержала победу.