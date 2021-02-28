Туктамышева: с таким контентом не стыдно выступать на чемпионате мира

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Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Туктамышева: с таким контентом не стыдно выступать на чемпионате мира
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я к этому старту усложнила контент, вставила каскад лутц — тулуп, нужно его довести до ума и вообще будет хорошо. Третьим элементом я его вообще никогда не делала, я сейчас за него больше всего рада. С этим контентом не стыдно выступать на чемпионате мира», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Она отметила, что давно не была на чемпионатах мира, что просто будет получать удовольствие от того, что попала туда.

«Не хочу ставить задачи по месту, я хочу классно подготовиться и использовать этот шанс, чтобы показать свои программы не только в России, но и на весь мир», — добавила 24-летняя фигуристка.

Занимавшая третье место после короткой программы Елизавета Туктамышева по итогам Кубка России стала четвёртой, набрав 226,01 (77,74 + 148,27) балла.

Ранее Мишин заявил, что Туктамышева является сейчас «статуей Свободы» для фигуристок за 20.

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