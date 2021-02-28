Фигурист Гуменник заявил, что пока не готов выступать на чемпионате мира

Пётр Гуменник после финала Кубка России в Москве заявил, что не готов пока выступать на чемпионате мира по фигурному катанию.

«К чемпионату мира я не готов пока, у меня не хватает мастерства, чтобы достойно на нём выступить. Не сильно я на него надеялся, к следующему году постараюсь быть конкурентоспособным к чемпионату мира», — цитирует Гуменника РИА Новости.

Гуменник завоевал серебро в финале Кубка России.

Чемпионат мира 2021 года в Стокгольме пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что намерена получать удовольствие на ЧМ по фигурному катанию.