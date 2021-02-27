Неудачное возвращение Косторной и рекорд Синициной и Кацалапова: чем запомнились короткие прокаты финала Кубка России

В Москве стартовал финал Кубка России по фигурному катанию, по итогам которого должен определиться состав сборной страны на чемпионат мира в Стокгольме. Алёна Косторная вернулась на лёд после долгого перерыва, но уступила Елизавете Туктамышевой более семи баллов в короткой программе. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов неофициально превысили мировой рекорд в ритм-танце. В парном турнире лидерство с безупречным прокатом захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. У мужчин все фавориты допускали серьёзные ошибки, а первым стал юниор Евгений Семененко.

Мужчины

Мужчинам в финале Кубка России предстоит разыграть всего лишь одну путёвку на чемпионат мира в Стокгольме — у сборной в этом виде всего две квоты, и одну уже получил Михаил Коляда. Несмотря на то что ставки в этой дисциплине выше, чем в трёх других, по итогам первого дня у болельщиков могло возникнуть ощущение, что бороться за попадание в команду никто не хочет. Все основные фавориты даже не смогли войти в шестёрку сильнейших.

Первым на лёд выходил Марк Кондратюк — главное открытие этого сезона в мужском одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата России сразу же показал степ-аут на четверном тулупе и неуверенно приземлился с тройного акселя. Но гораздо обиднее были даже не ошибки на прыжках, а всего лишь второй уровень на дорожке шагов, которую можно назвать козырем Кондратюка. Фигурист в сумме получил только 83,56 балла.

Всего на 1,1 очка его опередил вице-чемпион России Макар Игнатов. Он начал прокат с падения на четверном риттбергере, благодаря которому и входит в число главных фигуристов страны. Не удалось докрутить и третий оборот в каскадном тулупе. Судьи не позволили Игнатову наверстать потери за счёт хореографических элементов, оценив вращение и дорожку на третий уровень.

Другой ученик Евгения Рукавицына тоже не порадовал. Дмитрий Алиев отказался от четверного лутца и оставил только четверной тулуп, который одних судей удовлетворил, а других не впечатлил. Но настоящей катастрофой для чемпиона Европы стала «бабочка» на акселе. По итогам дня Алиев получил лучшие компоненты, но стал худшим фигуристом по технике. В сумме это вылилось в невыразительные 82,79 балла и предпоследнее место.

Выиграл же короткую программу чемпион России среди юниоров Евгений Семененко. Он был единственным, кто исполнил чисто два четверных прыжка, а во второй половине проката продемонстрировал отличный тройной аксель. Арбитры дали понять, что пока не рассматривают его как взрослого и состоявшегося фигуриста, но всё-таки присудили ему 94,95 балла.

Пожалуй, наибольшие шансы на участие в чемпионате мира имеет теперь Андрей Мозалёв. Отказавшись от четверного флипа, фигурист показал чистый и достойный прокат, набрав при этом больше баллов на элементах хореографии и компонентах, чем Семененко. Итоговая оценка составила 93,83 очка. Хотя два лидера после короткой программы являются одногодками, у Мозалёва всё-таки больше опыта и он уже должен быть готов к крупным турнирами. Впрочем, произвольная программа у мужчин ещё может всё поменять.

Пары

В состязании пар главной была дуэль между Анастасией Мишиной — Александром Галлямовым и Дарьей Павлюченко — Денисом Ходыкиным. Если на чемпионате России лучшей была московская пара, то на Кубке Первого канала впереди уже явно были ученики Тамары Москвиной. В финале Кубка России им предстояло это подтвердить, чтобы впервые в карьере попасть в сборную страны.

Но борьбы не получилось — Павлюченко и Ходыкин со своей короткой программой не справились. Начали они весьма многообещающе, в хорошем темпе и с чётким параллельным тройным тулупом. Но уже на тодесе пара недобрала один уровень, а на выбросе с тройного риттбергера фигуристка упала. Спустя несколько секунд споткнулся и партнёр. Судьи поставили бронзовым призёрам чемпионата России всего лишь 70,14 балла.

В то же время у Мишиной и Галлямова получалось всё, что они пытались сделать. За подкрутку и выброс тройной лутц они даже получили больше двух бонусных очков, на что из современных пар мало кто способен. Дуэт из Санкт-Петербурга набрал 80,79 балла — это даже больше, чем заработали Евгения Тарасова и Владимир Морозов на победном чемпионате России, где сами Мишина и Галлямов были лишь пятыми. А Павлюченко и Ходыкин в итоге даже не удержались на втором месте, пропустив вперёд Ясмину Кадырову и Ивана Бальченко. Отыграть отставание в десять очков от первого места им будет почти невозможно.

Женщины

Женский турнир на финале Кубка России условно можно было поделить на две лиги. В одной состязались юниорки, стараясь в очередной раз обратить на себя внимание за год до Олимпиады в Пекине. А в другой шло сражение за путёвку на чемпионат мира и, чего нельзя исключать, возможность в последний раз выступить на крупном турнире в составе сборной.

Участницами этого спора были Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная. Чемпионка мира 2015 года выступала раньше и могла либо подарить надежду ученице Евгения Плющенко, чей сезон совершенно не задался из-за коронавируса, либо её уничтожить. Туктамышева выбрала второй вариант. Хотя она не очень чётко приземлилась с тройного акселя и не докрутила тройной тулуп в каскаде, в целом прокат фигуристки получился достаточно ровным. Судьи оценили его на 77,74 балла.

В прошлом сезоне Косторная легко смогла бы превзойти этот результат в короткой программе. Да и в этом, когда из её арсенала пропал тройной аксель, она обязательно набирала больше 78 очков. Но после того как спортсменка снялась с трёх турниров подряд, в её удачном выступлении уже нельзя было быть уверенным.

В финале Кубка России Косторная показала новую программу под «Времена года» («Зима») Антонио Вивальди, которая пришлась судьям по душе, однако с технической составляющей проката были проблемы. Косторная ошиблась на тройном флипе и не смогла дополнить его тройным тулупом. Дорожка после каскада потянула лишь на второй уровень. Если за компоненты чемпионка Европы получила щедрые 36,16 балла, ставшие вторым результатом среди всех девушек, то в сумме с первой оценкой она набрала 70,14 балла. Чтобы соперничать с Туктамышевой в произвольной программе, этого может оказаться мало.

К слову, сама Туктамышева занимает после первого дня соревнований лишь третье место. Лидером предсказуемо стала Камила Валиева, сотворившая на льду очередной шедевр. Пускай у неё не получился идеальным каскад тройной лутц — тройной тулуп, но зато тройной аксель по-настоящему порадовал судей. Прибавка за него составила 3,20 балла — на официальных соревнованиях столько не получал никто. Последнее вращение Валиевой тоже было признано жюри идеальным и оценено на одни пятёрки. В итоге ученица Этери Тутберидзе набрала 88,71 балла, в очередной раз превзойдя мировой рекорд Косторной.

Отдельно стоит упомянуть выступление Дарьи Усачёвой, занявшей второе место. Даже без элементов ультра-си или хотя бы каскада тройных лутц — риттбергер ей удалось обойти Туктамышеву и набрать 79,12 балла, что для современного женского катания является крайне редким явлением.

Танцы на льду

Танцевальный турнир обделили своим вниманием все призёры чемпионата России, но зато его не могли пропустить чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. От них не столько требовалось занять первое место, сколько показать результат, с которым будет не стыдно поехать в Стокгольм. Эту задачу осложняла не только длительная пауза в соревнованиях, но и отсутствие их тренера Александра Жулина из-за плохого самочувствия.

Но Синицина и Кацалапов наглядно доказали, что всё ещё остаются сильнейшей танцевальной парой страны, несмотря на все неприятности, случившиеся с ними в этом сезоне. За свой хорошо знакомый ритм-танец с музыкой из «Поющих под дождём» они получили 90,44 балла. Каждый элемент танцоров был максимального уровня сложности. Даже если судьи слишком уж поддались обаянию пары, это не отменяло того факта, что их успешное возвращение на лёд наконец-то состоялось. К слову, они превысили мировой рекорд Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые на первенство планеты не приедут.