«У нас очень длинная скамейка запасных»: что говорили после финала Кубка России по фигурному катанию

Фигуристки Этери Тутберидзе используют любую возможность, чтобы совершенствоваться и поддерживать конкуренцию на высоком уровне. Об этом заявил хореограф Илья Авербух, комментируя итоги финала Кубка России. По его словам, Камила Валиева и Майя Хромых ставили перед собой самые высокие задачи несмотря на то, что не участвовали в борьбе за место в сборной. В свою очередь, тренер Александр Жулин отметил, что Елизавета Туктамышева по праву завоевала путёвку на чемпионат мира, а Алесей Мишин сравнил свою подопечную со статуей Свободы.

Финал Кубка России в очередной раз продемонстрировал превосходство фигуристок Этери Тутберидзе. Несмотря на ошибки и отсутствие мотивации, связанной с отбором на чемпионат мира, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва уверенно оставили позади соперниц, чем восхитили как болельщиков, так и экспертов.

Так, хореограф Илья Авербух отметил высокий уровень соревнований и положительную сторону конкуренции в женском катании, которую в первую очередь обеспечивает школа Тутберидзе.

«Несмотря на то что не выступали лидеры нашей команды, девочки показали фантастический уровень сложности. У нас очень длинная скамейка запасных — это не может не радовать. Больше всего сегодня хочется отметить Хромых, которая исполнила два четверных прыжка. Это говорит о том, что школа Тутберидзе не останавливается, каждый турнир использует для того, чтобы идти вперёд», — цитирует Авербуха ТАСС.

По его мнению, хотя Камила Валиева в силу возраста и не могла рассчитывать на путёвку на чемпионат мира, она ставила перед собой самые высокие цели, поэтому главным итогом турнира для неё стало исполнение двух тройных акселей. Точку зрения хореографа разделяет и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин. Он подчеркнул, что, несмотря на сорванные четверные тулупы и сальхов, прокат Валиевой никак нельзя назвать неудачным.

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«Неудачно было бы, если бы она вообще развалилась, а тут даже после тяжёлого падения при попытке исполнить четверной сальхов она выполнила четверной тулуп. Нет другого выхода, если ты хочешь стать олимпийской чемпионкой. Нельзя упускать ни одного дня, ни одной возможности, нужно пробовать и идти вперёд. Соперники уж точно не стоят на одном месте», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

В свою очередь, специалист по танцам на льду Александр Жулин предположил, что риск, на который пошла Валиева, был оправданным, и выразил уверенность, что в скором времени фигуристке покорятся все заявленные элементы.

«Справедливо ли, что у нас всего три места на чемпионате мира? В танцах на льду когда-то можно было привезти шесть-семь пар — и они все бы встали на пьедестал. Остальные бы заняли места с четвёртого по седьмое, но правила для всех одинаковы. Это было бы несправедливо по отношению к другим странам, поэтому квоту никогда не увеличат. Тем не менее это даёт нам возможность наблюдать такую борьбу. Группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин», — подвёл итоги Жулин.

Что касается отбора на чемпионат мира, то место в сборной себе обеспечила Елизавета Туктамышева, по итогам двух программ ставшая четвёртой. Тренер Алексей Мишин высоко оценил выступление подопечной, отметив, что она всегда производит положительное впечатление.

«Есть спортсмены, которые прошли жизнь, не оставив на себе негатива, чего-то отрицательного, не очень доброго. Она стала вторым человеком, который не оставил сомнения в чистоте и свете своих помыслов. Первым был Лёша Урманов — он прожил жизнь в фигурном катании, и никто его не оценит негативно, как и Лизу Туктамышеву. Вряд ли найдется человек, который скажет о ней что-то недоброжелательное. Поэтому она является сейчас статуей Свободы для девушек за 20. Статуей Свободы, которая освещает путь в фигурное катание», — цитирует Мишина Sport24.

Окончательное решение по поводу состава сборной примет Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Однако уже сейчас многие специалисты отметили, что чемпионка мира 2015 года по праву завоевала путёвку в Стокгольм.

«Хочется отметить Лизу Туктамышеву, которая абсолютно по делу отстояла своё право поехать на чемпионат мира. Мне кажется, никаких вопросов тут не может быть. Откаталась практически безошибочно, дважды исполнила тройной аксель, усложнила программу. Ошибка на вращении могла быть уже от счастья, что всё позади», — предположил Авербух.

Жулин также добавил, что «голосовал бы» за подопечную Мишина, если бы формирование национальной команды зависело от него. Что касается основной конкурентки Туктамышевой — Алёны Косторной, из-за затяжной болезни подошедшей к турниру не в самой лучшей форме, то специалист выразил уверенность, что её неудача никак не связана со сменой короткой и произвольной программ незадолго до турнира.

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«Дело у неё не в постановках, Алёна как-то потерялась. Почему? Потеряла она что-то, нет у неё былой лёгкости. С чем связано, не знаю, но, как говорится, смотрите на табло», — заключил Жулин.

С мнением коллеги остался солидарен и Ягудин. По его словам, благодаря врождённому артистизму чемпионка Европы 2020 года чувствует себя комфортно с любым номером. А если Косторной удастся вернуть тройной аксель, то она и вовсе сможет конкурировать с соперницами, имеющими в запасе четверные прыжки.

«Но даже с таким набором она была тяжела в конце проката, это видели все. Евгений Викторович (Плющенко. — RT) сам сказал в прессе, что весь вопрос в том, чтобы восстановиться после болезни. Мы, комментаторы, и все болельщики фигурного катания желаем ей поскорее восстановиться, чтобы вновь по максимуму радовать не только себя, но и тех, кто её поддерживал на протяжении многих лет», — сказал Ягудин.

Сам Плющенко отметил характер и настрой своей подопечной, которая выходила на лёд с подорванным иммунитетом и, вопреки опасениям, не снялась с соревнований.

«Алёна сегодня просто боец, потому что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, биться и побеждать. Сейчас у нас сложный этап, но она умница, продолжает трудиться. Главное, чтобы у неё было желание. Видите, раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать, это просто отлично», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Подводя итоги, известный тренер Виктория Буцаева выделила Туктамышеву, оказавшуюся на голову выше более молодых оппоненток, а также призналась, что больше всего её впечатлила Хромых, впервые чисто исполнившая два четверных прыжка на официальном турнире.

«Все боролись, все были на высоком уровне — даже те, у кого не всё получилось, но у всех в программе по два-три четвертных прыжка. У всех сложные программы. Спасибо нашей федерации, что она проводила соревнования в условиях пандемии, стартов было достаточно», — заявила Буцаева.