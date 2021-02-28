Жулин: Косторная потеряла что-то, нет у неё былой лёгкости

Известный тренер Александр Жулин высказал мнение о выступлении Алёны Косторной в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Дело у неё не в постановках, Алёна потерялась как-то. Почему? Потеряла она что-то, нет у неё былой лёгкости. С чем связано, не знаю, но, как говорится, смотрите на табло», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

17-летняя Косторная заняла по итогам Кубка России шестое место, набрав 210,20 (70,14 + 140,06) балла.

Ранее Жулин подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании в финале Кубка России в Москве.