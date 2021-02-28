Жулин: группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин

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Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании в финале Кубка России в Москве.
Жулин: группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«У Камилы Валиевой не слишком высокие оценки, все всё прекрасно понимали. Также у неё абсолютно всё плюс пять или четыре, когда она выполняет элементы. Думаю, что все дорожки были четвёртого уровня вращения, плюс у неё высоченная вторая оценка. То, что они пошли на три четверных и на аксель, — тренерский штаб делает правильную вещь. Когда проверять, если не сейчас. А когда будет нужно, она всё сделает», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Он отметил, что на выступление Валиевой повлиял не прокат Майи Хромых, а падение с четверного сальхова, который она прежде не показывала на соревнованиях. Именно это падение выбило спортсменку из колеи.

«Справедливо ли, что у России всего три места на чемпионате мира? Правила для всех одинаковы. Это было бы несправедливо по отношению к другим странам, поэтому квоту никогда не увеличат. Тем не менее это даёт нам возможность наблюдать такую борьбу. Группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин», — добавил Жулин.

Победу в финале Кубка России одержала Валиева, набравшая 238,00 балла. Второй стала Майя Хромых (235,96), а третьей — Дарья Усачёва (229,71). Все три спортсменки являются воспитанницами группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Усачёва недовольна своим прокатом произвольной программы в финале КР.

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