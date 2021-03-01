Плющенко прокомментировал выступление Косторной в финале Кубка России

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на шестое место российской фигуристки Алёны Косторной в финале Кубка России.

«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, готова биться и побеждать», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Тренер отметил, что у Косторной сложный этап, но она продолжает трудиться.

«Главное, чтобы у Алёны было желание. Раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать, — это просто отлично. Значит, будем пахать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.