Плющенко прокомментировал выступление Косторной в финале Кубка России

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на шестое место российской фигуристки Алёны Косторной в финале Кубка России.
Плющенко прокомментировал выступление Косторной в финале Кубка России
  • © РИА Новости

«Алёна сегодня просто боец, что вышла и откаталась, учитывая ситуацию со здоровьем. Она молодец, боролась до конца и показала, что готова идти дальше, готова биться и побеждать», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Тренер отметил, что у Косторной сложный этап, но она продолжает трудиться.

«Главное, чтобы у Алёны было желание. Раз она сказала, что у неё есть желание дальше выступать, — это просто отлично. Значит, будем пахать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.

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