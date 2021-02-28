Авербух: девочки сегодня показали фантастический уровень сложности

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух подвёл итоги соревнований в женском одиночном катании в финале Кубка России в Москве.

«Несмотря на то что не выступали лидеры нашей команды — Щербакова, Трусова, — девочки сегодня показали фантастический уровень сложности. У нас очень длинная скамейка запасных, это не может не радовать. Больше всего сегодня хочется отметить Хромых, которая исполнила два четверных прыжка. Это говорит о том, что школа Тутберидзе не останавливается, каждый турнир использует для того, чтобы идти вперёд. Не всё получилось у Валиевой, но для неё на этом турнире главным, наверное, было то, что она дважды исполнила тройной аксель, абсолютно эталонный. Задачи были поставлены очень высокие», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Победу в финале Кубка России одержала Валиева, набравшая 238,00 балла. Второй стала Майя Хромых (235,96), а третьей — Дарья Усачёва (229,71). Все три спортсменки являются воспитанницами группы Этери Тутберидзе.

Ранее Жулин заявил, что группа Тутберидзе, как всегда, показала, кто в доме хозяин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить