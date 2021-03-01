Роднина объяснила, почему Косторная неудачно выступает в этом сезоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о выступлениях российской фигуристки Алёны Косторной в текущем сезоне.

«Почему все считают, что переход к Плющенко превратил Косторную из первого номера сборной России в шестой? Просто у Косторной начинаются возрастные проблемы, она явно прибавила в весе, был большой перерыв из-за пандемии. Болельщикам, видимо, нужно обязательно найти виновных», — цитирует Роднину Metaratings.

По её мнению, 17-летняя спортсменка просто на данный момент не находится в оптимальных физических кондициях. При этом она предположила, что Косторная могла перейти в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе, чтобы спокойно вздохнуть и продолжить работать при меньшем давлении.

«Плюс давайте учитывать, сколько лет Косторной. В 17 лет у нас пропала Липницкая, сошла Сотникова, ушла Загитова. Примерно в это же время начались проблемы у Медведевой, которая оставалась у Тутберидзе. Мы все видели, как Женя ходила в гипсе из-за травм. Говорить, что тренер в чём-то поступает не так, наверное, неправильно», — добавила Роднина.

Косторная, которая является чемпионкой Европы 2020 года, заняла шестое место в финале Кубка России.

Ранее Алексей Ягудин оценил выступление Косторной в финале Кубка России по фигурному катанию.