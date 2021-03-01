Ягудин оценил выступление Косторной в финале Кубка России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российской фигуристки Алёны Косторной в финале Кубка России.

«Алёну нужно рассматривать не с точки зрения постановок программ. Мы все знаем, что Косторная — артистка на льду. Она могла бы хоть со старой программой, хоть с новой кататься. Мы бы увидели всю ту же женственную Алёну Косторную. Вопрос в физической подготовке и где тот её тройной аксель, который она исполняла стабильно под руководством предыдущего педагога», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

По мнению олимпийского чемпиона, если Косторная вернёт эти элементы, то сможет бороться с теми, кто исполняет четверные прыжки.

«Алёна была тяжела в конце проката, это видели все. Плющенко сам сказал в прессе, что весь вопрос в том, чтобы восстановиться после болезни. Мы, комментаторы и все болельщики фигурного катания желаем Косторной поскорее восстановиться, чтобы вновь по максимуму радовать не только себя, но и тех, кто её поддерживал на протяжении многих лет», — добавил он.

Алёна Косторная заняла шестое место в соревновании.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева победила в финале Кубка России по фигурному катанию.