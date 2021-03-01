Урманов — о попадании Туктамышевой на ЧМ: она больше чем заслуживает этого

Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о включении Елизаветы Туктамышевой в состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года.

«Туктамышева абсолютнейшим образом достойна быть в составе российской команды на чемпионате мира. Не просто достойна, она больше чем заслуживает этого: это самая возрастная девушка в нашей сборной, что не мешает ей показывать хорошее катание, прекрасные программы. И она заслуживает большого уважения от нас всех — и от профессионалов, и от любителей. Несмотря на все сложности, она всё время движется вперёд, не останавливается на достигнутом. Лиза — большая умница, рад за неё, рад за Алексея Мишина — у него аж три ученика попадают на чемпионат мира», — приводит слова Урманова ТАСС.

Для 24-летней Туктамышевой предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере. На мировом первенстве 2013 года она заняла десятое место, а в 2015 году стала чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что в тренерском совете ФФККР не было разногласий по составу сборной на ЧМ.