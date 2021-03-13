Роднина поддержала решение о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на ОИ

Депутат Госдумы, советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. Считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

По мнению депутата, олимпийскому комитету надо принимать свои решения, а не идти на поводу у кого-то.

«Понятное дело, что процедура награждения — одна из самых торжественных и важных. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей», — добавила она.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.