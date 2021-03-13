Валуев — о запрете «Катюши»: они издеваются!
- РИА Новости
«Они издеваются! 100%! Иначе я их не понимаю. А в издевательстве все методы хороши», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, нужно хорошо оценить юридический вердикт с точки зрения использования каких-либо жестов или кричалок, связанных с Россией.
«Сделаем так, чтобы к нам не добрались с юридической точки зрения. И мы докажем всем, что найдём на них управу», — добавил он.
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.