Валуев — о запрете «Катюши»: они издеваются!

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Они издеваются! 100%! Иначе я их не понимаю. А в издевательстве все методы хороши», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, нужно хорошо оценить юридический вердикт с точки зрения использования каких-либо жестов или кричалок, связанных с Россией.

«Сделаем так, чтобы к нам не добрались с юридической точки зрения. И мы докажем всем, что найдём на них управу», — добавил он.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что CAS не разрешил использовать «Катюшу» вместо гимна России на Олимпиаде.